منحت الصين تراخيص تجارية لتشغيل شبكة الجيل الخامس لأربع شركات صينية مملوكة للدولة، وتعليقا على ذلك توقعت شركة "هواوي" الصينية، أن تقود شبكة G5 الصينية العالم قريبا.

ومن خلال هذه الخطوة تكون الصين قد قطعت شوطا كبيرا في مسعاها لأن تصبح الرائدة في العالم في تكنولوجيا الاتصالات، وسط منافسة شديدة من الولايات المتحدة.

وعلق وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني مياو وي على ذلك قائلا: "بعد إصدار تراخيص G5، سنواصل دعوة الشركات الأجنبية للمشاركة الفاعلة في سوق G5 الصينية، والسعي لتطوير مشترك لشبكة الجيل الخامس الصينية وتشارك إنجازات تطوير الشبكة".

من جهتها كتبت شركة "هواوي" على موقع "ويبو" الصيني للتواصل الاجتماعي: "نعتقد أنه في المستقبل القريب ستقود شبكة G5 الصينية العالم".

وتعد "هواوي" من الشركات الرائدة عالميا في تطوير هذه الشبكة لكن طموحاتها واجهت تحديا من الولايات المتحدة، التي حضت دولا أخرى على مقاطعتها بسبب مخاوف من احتمال استخدام أجهزة الاستخبارات الصينية معداتها.

وتوفر شبكة G5 في تكنولوجيا الاتصالات نقلا أسرع للبيانات ويمكن أن تعزز تكنولوجيات مثل القيادة الذاتية والتشخيص الطبي عن بعد والدفع عبر الهاتف.