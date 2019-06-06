تمكن شاب من إنقاذ امرأتين من موت حقيقي، صبيحة اليوم، بعد نشوب حريق بمطعم يقع أسفل بناية من طابق واحد بساحة الاستقلال " الطحطاحة" بحي المدينة الجديدة العتيق بوهران، ولحسن الحظ لم يتم تسجيل خسائر بشرية.

وسمحت شجاعة الشاب من الحيلولة دون وقوع ضحايا ضمن القاطنين في البناية ، بعد أن خاطر بنفسه و قام بإخراجهم عبر النافذة ووضعهم في بناية مجاورة ، قبل تدخل مصالح الحماية المدينة التي تمكنت من إخماد الحريق.

وأكد بيان للحماية المدنية إنقاذ أربعة ضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 60 سنة، بعد إصابتهم بحروق من الدرجة الثانية على مستوى الأطراف السفلى و العليا و ضحية رابعة باختناق في التنفس، تم تحويلهم نحو مصلحة الاستعجالات الطبية للمؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر بوهران.

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