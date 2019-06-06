نقلت مصادر إعلامية أن رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أحمد أحمد تم توقيفه اليوم الخميس بباريس لسماع أقواله في قضية فساد.

نفس المصادر أشارت إلى أن اعتقال رئيس "الكاف" جرى بفندق باريسي أين كان يقيم لحضور أشغال مؤتمر "الفيفا". وحسب ما تم تسريبه فإن القضية تتعلق بقضية فسخ "الكاف" عقد مع شركة "بوما" واختيار شركة آخرى بتكاليف أكبر ما نجم عنه خسارة فاقت 700 ألف أورو لـ "الكاف" حسب تصريحات الأمين العام السابق للهيئة الكروية، عمر فهمي، الذي أضاف أن سبب اختيار الشركة الفرنسية "تيكنيكال ستيل" جاء بناء على صداقة تربط أحمد أحمد بأحد مسؤولي الشركة الفرنسية.