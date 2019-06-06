أكد رئيس الدولة،عبد القادر بن صالح، أن أسرة الإعلام والصحافة في الجزائر فقدت برحيل مدير جريدة "لوسوار دالجيري"، فؤاد بوغانم، "قامة إعلامية مرموقة وقلما وطنيا أصيلا".

وقال رئيس الدولة في رسالة تعزية إلى عائلة المرحوم أن "أسرة الإعلام والصحافة وكل جمهور القراء في بلادنا فقدت قامة إعلامية مرموقة وقلما وطنيا أصيلا، المغفور له بإذنه تعالى المرحوم فؤاد بوغانم، طيب الله ثرى رمسه وأكرم وفادته إلى جواره في هذه الأيام المباركة".

وأضاف السيد بن صالح قائلا: "وإذ أعرب لأسرته الكريمة ولذويه البررة ولكافة زملائه وقرائه الأفاضل عن عزائي الأخوي ودعواتي لهم بالصبر والسلوان، استخيره تعالى أن ينزله مقاما يرتضيه له في جنات الخلد والنعيم".