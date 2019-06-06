لقي طفل عمره سنة واحدة حتفه في حادث سقوط مساء اليوم الخميس من الطابق الرابع لعمارة بحي التجزئة الخامسة ببلدية العمارية شرقي المدية.الضحية الذي كان رفقة ذويه القادمين من البرواقية في زيارة عائلية بمناسبة عيد الفطر كان بصدد اللعب، ليهوى بعذ تسلله في غفلة من عائلته إلى نافذة شقتها نحو أسفل العمارة أين فارق الحياة على الفور وتم نقل جثته إلى مصلحة الحفظ بمستشفى المدينة، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن لتحديد ظروف الحادث .





