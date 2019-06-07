20:20 "تيفو" رفع بوهران اليوم

20:02 بجاية اليوم

19:53 افتتاحية مجلة الجيش -عدد جوان 2019

19:41 "تيفو" رفعه المتظاهرون بولاية قالمة

19:30 الأمين العام لحركة النهضة يزيد بن عائشة

لقد كنا ننتظر من خطاب رئيس الدولة هذا المساء جديدا يهدأ به الشارع المنتفض على مدار 15 أسبوعا والذي دفع إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية ليعبر القائمون على الأمر بالاستجابة لمطالب الحراك وتوفير شروط نجاح الحوار الذي يفضي لخارطة طريق لبناء جزائر جديدة ، إلا أننا تفاجأنا بكونه لم يتضمن سوى مطلب الحوار بدون كيفية و دعوة لانتخابات رئاسية دون توفير شروط نجاحها وعدم تكرار فشلها، مع العلم أن المجتمع بكل مكوناته أمطر سيلا من المقترحات الجادة والدستورية والتي لم تتم الإشارة إليها ولا الترميز لها وبالتالي نكون مرة أخرى قد أضعنا الفرصة على الجزائر وأعطينا الأعداء والخصوم ورقة أخرى ووقت أطول لخلط الأوراق وزرع الفتنة فاتقوا الله في هذا الشعب والجزائر.

19:25 رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري

الحراك نجح في امتحان رمضان، ثم ينجح في امتحان الاستئناف بشكل أقوى بعد شهر رمضان. بنفس التحضر، وبنفس المطالب، وبنفس العزم، وبنفس الإصرار.

من كان يحب الوطن بصدق فليقدر هذا الشعب وليستجب لمطالبه. ومن اعتقد بأنه يستطيع التحايل على الشعب وعلى هذا الحراك العظيم ويراهن على تقسيمه فهو واهم وهو من يتآمر على الوطن.

19:00 شباب مدينة عنابة ينظف ساحة الثورة بعد نهاية المسيرة

18:54 صورة من حراك سكيكدة في جمعته 16

18:50 رغم ارتفاع درجة الحرارة لم يتخلف مئات المواطنين بالوادي عن موعد مظاهراتهم في جمعة الحراك السادسة عشرة. فقد سار المتظاهرون تحت هبات رياح السيروكو الساخنة في الشوارع الرئيسية لمدينة الوادي حاملين الرايات الوطنية والفلسطينية ومرددين شعارات تعبر عن مطالبهم لا سيما رفضهم للحوار الذي دعا إليه بن صالح في خطابه " لا حوار مع العصابات" ورفض التعامل معه " ديقاج يا بن صالح رأي الشعب هو الصالح " كما رفعوا لافتات تطالب بالدولة المدنية ورفض الدولة العسكرية " لا لحكم الجنرالات" و "لا لدولة المخابرات" كما طالبوا القضاة إلى محاكمة بدوي " يا قضاة العدالة هذا بدوي داير حالة" كما رفعت لأول مرة شعارات " لا للغاز الصخري" و " قانون تجميد استثمار العصابة"

18:43 العاصمة اليوم

18:26 بعض الشخصيات السياسية المشاركة في الجمعة 16

سفيان جيلالي

كريم طابو

محسن بلعباس

قيادات جبهة العدالة والتنمية

قيادات جبهة القوى الاشتراكية

18:16 قسنطينة اليوم

17:54 "تيفو" رفع اليوم بولاية برج بوعريريج

17:48 جدّد أوفياء الحراك الشعبي السلمي بڨالمة، خروجهم في مسيرات الشرف والرفض، وذلك برغم موجة الحر الشديدة التي ناهزت، وقت ظهيرة اليوم، الخمسين درجة مئوية بعاصمة الولاية. ولم تتأخّر المسيرات المتجددة في الجمعة السادسة عشرة، عن موعدها المحدّد ببُعيد صلاة الجمعة، حيث انطلقت بشارع الشهيد سويداني بوجمعة أولى دفعاتها، لتتواصل الدفعات برغم الحرارة الشديدة.

وقد كان من أبرز ما حملته مسيرات اليوم، بهذه الولاية التاريخية، التقاء الشعب على مطلب الرحيل الفوري لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والرفض المتجدد له ولبعض رموز النظام البائد، خاصة بعد خطاب أمس الخميس الذي أكد فيه "استمراره في تسيير شؤون البلاد، إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية". وأعرب متظاهرون لـ"الخبر" وسط الحشود المشاركة في الـ"بولفار" عن عدم التنازل قيد أُنمُلة عن مطلب رحيل رئيس الحكومة نور الدين بدوي وتشكيلته الحكومية، وكذا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مؤكدين ذلك من خلال شعار "الإصرار على بدوي وبن صالح، تحدّي صارخ لإرادة الشعب".

وقد جاهر المشاركون في مسيرات الجمعة 16 ببعض العبارات المجرحة، التي أعقبوها بطلب "الرحيل الفوري"، كما أثنوا على مؤسسة الجيش الشعبي الوطني ،بترديد العبارة المألوفة " الجيش الشعب خاوة خاوة "، في الوقت الذي رفع فيه مطلب إبعاد العسكر عن الحكم من خلال ترديد عبارات " هذا الشعب لا يريد حكم العسكر من جديد ". وكان أبرز الشعارات التي حملت، الرفض لتشتيت صفوف الجزائريين، تحت بعض النّعرات التي تُحاك والالتفاف بالجيش "جيشنا حُرمتنا".

وقد تواصلت المسيرات إلى غاية وقت صلاة العصر، بعدما انتقل المشاركون إلى النصب المخلد للراحل بومدين ، أين مكثوا لبعض الوقت، ثم انتقلوا إلى أمام البوابة الرئيسية للولاية، وهم يرددون عبارات الرفض والمطالب بالرحيل الفوري لبقايا الرئيس المخلوع بوتفليقة.

17:42 أمام البريد المركزي بالعاصمة اليوم

17:15 رغم الحرارة الشديدة التي عرفتها اليوم مناطق الصحراء، خرج العشرات من مواطني ولاية ورقلة مباشرة عقب صلاة الجمعة، في مسيرة انطلقت من ساحة بلدية ورقلة وجابت عددا من الشوارع الرئيسية لإيصال صوتهم في الجمعة 16 من الحراك الشعبي.

ورفعت في المسيرة عدة شعارات مطالبة برحيل الباءات، كما رددت هتافات ضد عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي، ودعا المتظاهرون باحترام رغبة الشعب في بناء الجمهورية الثانية بعيدا عن رموز النظام المحسوبين على الرئيس المستقيل.

وقال مشاركون في المسيرة أن تمسك رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بموقعه، مؤشر على أن الحراك والنضال يجب أن يستمر حتى تتحقق مطالبه المشروعة.

كما لوحظت بعض الشعارات المطالبة بفتح تحقيق في ملفات الفساد بالولاية على غرار العقار والشغل والفلاحة.

17:10 لم يتأخر المواطنون بتيارت عن موعدهم للخروج إلى الشارع مباشرة بعد صلاة الجمعة، للمشاركة بقوة في المسيرة التي كسرت هدوء المدينة، بترديد المتظاهرين لشعارات مطالبة برحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ومساندة للجيش والرافضة للحوار مع من وصفوا بالعصابة، وحملوا لافتات تعبر عن نفس المطالب، وتوقفت المسيرة مطولا في ساحة الشهداء بعد أن جابت شارع الأمير عبد القادر وزيان شريف ونفق "الريجينة" والتزم المتظاهرون الصمت عند مرورهم قرب المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في العيون والحنجرة والأنف قبل أن تصل إلى شارع بن باديس.

17:05 جدد اليوم عشرات المئات من مواطني مدينة سيدي بلعباس العهد مع المسيرات السلمية الداعية إلى إسقاط الباءات وبقايا النظام "البوتفليقي" في أول جمعة بعد شهر رمضان الفضيل وسط دعوات جادة من رواد الحراك الشعبي بضرورة رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ومعه الوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته المنبوذة شعبيا.

وقد ردد المتظاهرون بساحة أول نوفمبر مباشرة بعد الانتهاء من تأدية صلاة الجمعة هتافات صاخبة رافضة للحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة في خطابه الأخير وقبله قائد الأركان أحمد قايد صالح بالنظر لغياب المناخ الكفيل بمباشرته ما جسدته شعارات "لا حوار مع الباءات وبقايا العصابات" و "يا نظام اسمع مليح يا قايد اسمع مليح لا حوار مع الباءات" إضافة إلى شعار "يا قايد اسمع مليح الحوار داه الريح" ، في وقت تم فيه ترديد هتافات مؤكدة على الصمود والاستبسال في ساحة الحراك إلى غاية تحقيق كل مطالب الشعب الجزائري على غرار تلك القائلة:"لا خضوع لا استسلام حتى يرحل السيستام" و"لا رجوع للوراء يا أبناء الشهداء" إضافة إلى "يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح".

وكانت البعض من وسائل الإعلام خاصة المرئية منها قد نالت نصيبها من الانتقاد في مسيرة سيدي بلعباس بعد أن اتهمت علانية بتراجع دورها وميولها إلى جهة معينة على حساب مطالب الشعب ، في الوقت الذي انتظر فيه "الحراكيون" إلى حدود الساعة الثالثة إلا ربع للانطلاق في مسيرة حاشدة صوب أكبر شوارع وأزقة وسط المدينة تحت أشعة شمس "صيفية".

17:00 تجمع، سكان مدينة سعيدة في الجمعة السادسة عشرة بساحة الحراك ساحة الأمير عبد القادر ثم انطلقت مسيرة حاشدة ضعف المسيرات التي شهدتها سعيدة في شهر رمضان، حيث جابت المسيرة مختلف الشوارع الرئيسة كالعادة وأبرز ما صدحت به " هذا الشعب لا يريد حكم العسكر والتمديد"، " لا بدوي لا بن صالح زيد معاهم ڤايد صالح".

كما توقفت المسيرة مطولا أمام محافظة الأفالان حيث ردد أمامها المتظاهرون " أفالان ديڤاج" ونفس الشيء أمام حزب التجمع الوطني الأرندي".

16:52 هتف المشاركون في الجمعة السادسة عشرة من الحراك الشعبي بولاية تيسمسيلت بصوت عال " لا بدوي .. لا بن صالح .. والنظام طايح ورايح " مؤكدين عدم استسلامهم والتراجع عن المسيرات السلمية إلى غاية تحقيق المطالب حيث رددوا في هذا الشأن " لا استسلام .. لا استسلام .. سلمية ماشي حرام " حيث لم يلق خطاب رئيس الدولة تجاوبا بل لقي رفضا من قبل المتظاهرين الذين خاطبوا الرئيس بالقول " يا بن صالح . ارحل " رافعين شعار يؤكد أن السلطة للشعب وأن الشعب هو السيد وصاحب القرار حيث جاء في أحد الشعارات " المادة 7 .. الشعب مصدر كل سلطة " وشعار آخر " شعبنا يا عظيم " هذا وشدد المتظاهرون على رابط الأخوة بين الشعب والجيش لكن دون قائده الذي اتهم ببقائه مع الخونة حيث رددوا قاىلين " الجيش. الشعب. خاوة. خاوة. والقايد صالح مع الخونة " وقد كانت رسالة أبناء تيسمسيلت واضحة تجاه خطاب الرئيس بالرد عليها بعبارة " تروحو قاع ..تروحو قاع ".

16:50 قدم الشارع المستغانمي رده على خطاب بن صالح الذي دعا فيه للحوار دون تقديم خارطة الطريق مفصلة بتنظيم تظاهرة ضخمة في جمعته السادسة عشرة والأولى بعد شهر رمضان، للتأكيد على رفضهم للنظام وما تبقى من رموزه ،مطالبين بدولة مدنية من خلال الشعارات والهتافات. وخرج المتظاهرون مباشرة عقب صلاة الجمعة ليجوبوا الشوارع الرئيسية لمدينة مستغانم مطالبين بتنظيم انتخابات دون عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي و باقي العصابة .و حملت مسيرة هذه الجمعة عديد الرسائل المنادية بضرورة الإسراع في إيجاد حل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ، والاستجابة لمطالب الشعب من خلال تطبيق المادتين السابعة والثامنة من الدستور، و رحيل الباءات وحكومة بدوي. كما حمل المتظاهرون رسائل قوية من خلال الشعارات المرفوعة مثل "الوطن فوق الجميع " "لا لدولة عسكرية نعم لدولة مدنية " يا بن صالح كلامك غير صالح " مصورين الحل يمر عن طريق الصندوق لبناء الدولة الجديدة على أسس نوفمبرية باديسية.

16:43 "تيفو" ولاية خنشلة

16:39 جيجل

16:38 وهران

16:35 لم تثن حرارة شمس ظهيرة المدية عزم وإصرار مئات المتظاهرين عن الخروج زوال أليوم للحراك الشعبي في جمعته السادسة عشرة في مسيرة طغت عليها هتافات الرد والرفض على محتوى الخطاب المقتضب لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح ومطالبته في لافتات رفعوها بالرحيل والتنحي وسط صيحات داعية إلى التكاثف حول المطالب الجذرية للحراك والدعوة إلى إنشاء قيادة شعبية و الإلتفاف حول الوحدة الوطنية ومؤاخاة الجيش والصمود في وجه أي مسعى لتفيك الحراك . المتظاهرون جابوا عدة شوارع رئيسية ومختلف أحيائها بعد صلاة الجمعة منها شارع جيش التحرير، وشارع 05جويلية رافعين العلم الوطني بمعية العلم الفلسطيني والراية الأمازيغية مؤكدين إصرارهم على مواصلة التظاهر كل جمعة حتى نهاية المعركة مع العصابة هاتفين "يالسرافين وتدعوا أنكم وطنيين..ما نا حابسين وكل رانا جمعة خارجين".

16:30 انتهت المسيرة المليونية بولاية البويرة التي جمعت كل أطياف المجتمع القاطن بولاية البويرة وحتى من الولايات المجاورة والولايات الشرقية للبلاد في جمعتها السادسة عشرة بالمطالبة بذهاب الباءات وكذا تغيير الوجوه البوتفليقية . المسيرة التي بدأ التحضير لها قبل صلاة الجمعة اين التقى الجمع أمام مقر الولاية مستغلين الفرصة لتبادل تهاني العيد وتوزيع الحلويات في انتظار وصول الوافدين من الرافضين للنظام وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة انطلقت الجماهير من ابواب المساجد بثلاث نقاط بحي 1100 مسكن وساحة الشهداء بوسط المدينة ومن وادي هوس والتقى المتظاهرون بجي السايح وانطلقوا في مسيرة جابت أغلب الشوارع الرئيسية بولاية البويرة تحت تنظيم محكم من شباب دأبوا على التواجد في الصفوف الأولى من انطلاق المسيرات إلى غاية هذه الجمعة السادسة عشرة حاملين العلم الوطني يتوسطهم قارب الـ 100 متر وشعارات " صابرين و للباءات رافضين" " التغيير مطلب الشعب" " تتنحاو قاع" . المسيرة اختتمت بالتجمع بمدرج ساحة الوئام المقابل لدار الثقافة على زعموم حبث صنع الشباب صورا جميلة من خلال ترديد العديد من الأغاني المتعارف عليها وطنيا رغم ارتفاع درجات الحرارة.

16:20 رحبت الحركة الشعبية الجزائرية بدعوة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إلى الحوار.

وجاء في بيان للحزب اليوم الجمعة "تقدم رئيس الدولة في خطاب موجه للأمة أين دعا فيه كلا من الطبقة السياسية، المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورة على مستقبل الجزائر بالاستجابة إلى حوار شامل". وأضاف نفس البيان " إن الحركة الشعبية الجزائرية تؤكد على استعدادها للمساهمة بمشاركتها من أجل إنجاح هذا الحوار الذي دعت إليه الدولة الجزائرية".

15:52 "الأرندي" يرحب بدعوة بن صالح للحوار.

15:42 شارك عدد كبير من سكان ولاية الشلف في مسيرة الجمعة 16 للتعبير عن إصرارهم على ضرورة التغيير الشامل برحيل بقايا رموز النظام وتلبية مطالب الحراك الشعبي وعبر "الشلفاوة" عن رفضهم لخطاب بن صالح وطالبوه بمعية نور الدين بدوي بالرحيل لأنهما أصبحا عائقين أمام حلحلة الوضع السياسي الأخذ في المزيد من التأزم.

ورفع المشاركون في مسيرة الجمعة الأولى بعد رمضان شعارات منها "لا حوار لا حوار مع العصابة" ووجهوا نداءا للقايد صالح من أجل الاستجابة لمطالب الشعب.

15:20 رفض مجددا مواطنو الجلفة الذين خرجوا في المسيرة السادسة عشرة من الحراك ما جاء في كلمة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مؤكدين أن مطلب رحيل الباءات لا يقبل التجزئة وأن الرحيل لابد أن يكون لكل الباءات بما فيهم عبد القادر بن صالح.

وعاد الحضور القوي للمسيرة بعد أن عرفت الكثير من الخفوت خلال مسيرات شهر رمضان أين تجمع مباشرة بعد صلاة الجمعة العشرات من المواطنين بالقرب من مقر البلدية الذي تحول إلى نقطة التقاء لكل المتظاهرين الذين قدموا من مختلف أحياء مدينة الجلفة رافعين شعارات لا انتخابات تشرف عليها شخصيات عيّنها الرئيس السابق.

15:03 جدّد اليوم سكان وهران، على غرار كل سكان ولايات غرب البلاد، ولاءهم للشارع للجمعة السادسة عشرة على التوالي، حيث خرجوا بالمئات في مسيرات حاشدة أكدوا من خلالها صمودهم وتشبّثهم المستميت بمطالبهم الهادفة إلى القطيعة مع كل رموز النظام القديم.

وقد شهد الحراك الشعبي، الذي نجح بامتياز في امتحان رمضان الذي راهنت عليه السلطة لإخماد جذوة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ 22 فيفري الماضي، في استرجاع أنفاسه في أول جمعة تعقب عيد الفطر السعيد، حيث تميّزت مسيرة أمس بتعبئة أكبر، وتجنّد أشدّ، صنع تفاصيل ديكوره متظاهرون من مختلف الأعمار والفئات،

وتفاعل المتظاهرون بقوة مع فحوى الخطاب الذي وجهه عبد القادر بن صالح مساء أمس للأمة حيث رددت حناجرهم طيلة عمر المسيرة شعارات رافضة لهذا الطرح على غرار " قلنا ترحلو ، يعني نرحلو "، و " بن صالح ديقاج "، و " لا حوار مع من نهبوا البلاد 20 سنة ". في حين نال كل من قائد الأركان والوزير نور الدين بدوي نصيبهم من الإنتقادات.

14:47 في تيبازة، خرجت الآن مسيرة في الجمعة السادسة عشرة، طالب المشاركون فيها برحيل بقايا النظام البوتفليقي، رافضين لكل أشكال الحوار الذي دعا اليه رئيس الدولة عبر القادر بن صالح.

ورفع المتظاهرون لافتات دونت عليها شعارات تجسد تمسك الحراك برحيل العصابة وإعادة السلطة للشعب، كما رددوا شعارات تنادي برحيل كل الباءات "الرحيل الرحيل ..لا بديل عن الرحيل"، كما طالبوا العدالة بفتح كل ملفات الفساد معربين عن دعمهم للقضاة " يا قضاة يا قضاة ما تخافوش الطغاة " " صوت الشعب لا يضيع والقانون فوق الجميع " و"وين وين العدالة والعصابة دايرة حالة".

14:38 سار المئات من المواطنين في جمعة الحراك الشعبي، السادسة عشرة، التي طافت مختلف أحياء عاصمة الولاية غليزان حيث كان فيها العنوان الأبرز "صامدون صامدون وللتغير مطالبون" ولم تختلف عن سابقتها إلا في تراجع طفيف لعدد المشاركين فيها والتي أُعزت إلى الارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة في هذا الوقت.

ولئن حافظ المشاركون في الحراك الشعبي الذي لا بديل عنه للوصول إلى مبتغى التغيير الشامل دون الوجوه البوتفليقية.

14:18 وهران الآن.

14:09 مسيرة حاشدة في بجاية.

14:03 برج بوعريريج الآن.

14:00 توافد المتظاهرين من الجهة الغربية صوب البريد المركزي.

13:04 غلق نفق حسيبة بن بوعلي بالعاصمة.

توزيع حلويات العيد على هامش الحراك.

صور من الجمعة السادسة عشرة للحراك

12:17 البريد المركزي الآن.

11:50 نكاز ينظم وقفة بالعاصمة ضد شركة "توتال" الفرنسية.

11:48 المتظاهرون يصلون شارع باستور.

11:12 أعلنت جمعية "راج" عن توقيف عدد من نشطائها صباح اليوم بقلب العاصمة عند وصولهم للمشاركة في المسيرة.

11:08 شارع ديدوش مراد الآن.

10:58 المشاركون في أول تجمع للحراك في نسخته السادسة عشرة يسيرون صوب ساحة موريس أودان.

10:39 البريد المركزي الآن.

10:37 أعداد المتظاهرين تتزايد بالقرب من ساحة البريد المركزي.

لمن فاته أهم ما جاء في حوار عبد القادر بن صالح أمس >> من هنا

10:32 ككل جمعة فرضت السلطات طوقا أمنيا على العاصمة ما تسبب في تعطل حركة المرور عبر مختلف مداخل ولاية الجزائر.

10:23 بداية توافد المحتجين على البريد المركزي وسط انتشار أمني كثيف، وكالعادة مثل المسيرات الماضية، يقوم أعوان الشرطة بتنظيم حركة سير السيارات وتطويق مبنى البريد المركزي.

يدرك الحراك الشعبي اليوم جمعته السادسة عشرة والأولى بعد شهر رمضان. وينتظر اليوم أن يقدم الشارع رده على خطاب رئيس الدولة عبد القادر الذي جدد فيه أمس دعوته للحوار دون تقديم آليات ولا خارطة طريق واضحة.

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