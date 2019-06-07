لمن فاته أهم ما جاء في حوار عبد القادر بن صالح أمس >> من هنا

10:32 ككل جمعة فرضت السلطات طوقا أمنيا على العاصمة ما تسبب في تعطل حركة المرور عبر مختلف مداخل ولاية الجزائر.

10:23 بداية توافد المحتجين على البريد المركزي وسط انتشار أمني كثيف، وكالعادة مثل المسيرات الماضية، يقوم أعوان الشرطة بتنظيم حركة سير السيارات وتطويق مبنى البريد المركزي.

يدرك الحراك الشعبي اليوم جمعته السادسة عشرة والأولى بعد شهر رمضان. وينتظر اليوم أن يقدم الشارع رده على خطاب رئيس الدولة عبد القادر الذي جدد فيه أمس دعوته للحوار دون تقديم آليات ولا خارطة طريق واضحة.

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