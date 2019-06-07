تم بعد ظهر أمس الخميس العثور على جثة مجهولة الهوية بعرض البحر بالساحل الغربي لولاية مستغانم،حسبما أستفيد من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

و أوضح المصدر أن الوحدات العائمة لحراس السواحل عثرت على جثة مجهولة الهوية على بعد ميلين بحريين (4 كلم) شمال بلدية إستيدية (20 كلم غرب مستغانم. وقامت ذات الوحدات بانتشال الجثة وهي من جنس ذكر في الثلاثين من العمر وتم نقلها لميناء مستغانم. كما قامت وحدات الإسعاف التابعة للحماية المدنية بتحويل الجثة التي كانت في مرحلة متقدمة من التعفن إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "ارنستو تشي غيفارا".