تمكنت الجمارك الجزائرية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2019 من حجز أزيد من واحد (1) طن من راتنج القنب الهندي و أزيد من 51.900 قرص من المؤثرات العقلية. وحسب المعلومات التي قدمتها المديرية العامة للجمارك وأوردتها وكالة الأنباء الجزائرية فإن الجمارك حجزت ما بين جانفي و أفريل 2019 ما يقارب 079. 1 طن من راتنج القنب الهندي مقابل 802. 1 طن خلال نفس الفترة سنة 2018، أي بانخفاض بأزيد من 5. 40 بالمائة.

من جهة أخرى، تم حجز 51.982 قرص مهلوس خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2019 مقابل 36.316 قرص في نفس الفترة سنة 2018، أي بارتفاع بأزيد من 43 بالمائة.