توفي الكاتب العام السابق للنادي الرياضي للهواة مولوديّة الجزائر (الرابطة الأولى لكرة القدم)،كمال قصباجي، اليوم الجمعة بفرنسا، عن عمر يناهز 68 سنة، إثر سكتة قلبية، حسب ما علم لدى عائلته.

وشغل قصباجي نائبا في المجلس الوطني الانتقالي عام 1992.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم المكتب التنفيذي للنادي الرياضي للهواة مولوديّة الجزائر لعائلة الفقيد، بتعازيهم القلبية مؤكدين لها مواساتهم في هذا المصاب الجلل.

وسيوارى الفقيد الثرى في الأيام القادمة بعد عودة جثمانه إلى أرض الوطن.