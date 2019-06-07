لقيت طفلة "ر.م" حتفها بعين المكان وأصيب 04 أشخاص إصابات متعددة، اليوم الجمعة، في حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع "جيلي"، بمدخل قرية عين آركو التابعة لبلدية تاملوكة أقصى جنوبي ڨالمة، حسب خلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية .

وقد هرع أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية ببلدية تاملوكة مُرفقين بمصالح الدرك للبلدة نفسها، إلى عين مكان الحادث، أين أُسعف المصابون، ونقلوا على متن سيارتي إسعاف للحماية المدنية، إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بذلت البلدة، كما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وادي الزناتي.