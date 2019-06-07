توفي ثلاثة شبان غرقا، عصر اليوم في ساحل كريشتل التابع لبلدية قديل بولاية وهران. وذكر شهود عيان لـ"الخبر" أن الحادثة المأساوية وقعت في الشاطئ غير المحروس "لا فرونسيز" (الفرنسية) الواقع في الجهة الشرقية لقرية كريشتل. حيث لاحظ الشبان الذين قصدوا الشاطئ شابا آخر وهو يصارع الأمواج ليعود إلى الشاطئ الصخري، فدخل البحر شابان آخران لإنقاذه. إلا أن الأمواج والتيار البحري جرفاهما مع من أرادا إنقاذه. ولم يتمكن أعوان الحماية المدنية الذين وصلوا إلى موقع الحادث من إنقاذ الشبان الغرقى والذين يقيمون في حي سيدي البشير الشعبي.