مكنت الهبة التضامنية التي نظمتها مجموعة من الشباب المتطوع المنخرط في فعل الخير بولاية بسكرة، من جمع حوالي مليار سنتيم خلال الخمسة أيام الأخيرة من شهر رمضان لفائدة الطالب الجامعي أمين سايحي، لمساعدته في تكاليف إجراء عملية جراحية على الكبد. هؤلاء الشباب اشتروا حصالات وقصدوا بها الأسواق في السهرات الرمضانية التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين ليتمكنوا من جمع مليار سنتيم، ليكتمل المبلغ بمنح أحد المحسنين لمبلغ 200 مليون، وهي المصاريف الكاملة للعملية الجراحية. وقد لقيت هذه المبادرة تفاعلا كبيرا في الأوساط الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.



