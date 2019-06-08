عثر صياد أمس الجمعة بعرض البحر في الساحل الشرقي لولاية مستغانم على جثة امرأة مجهولة الهوية.

وأفادت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل أن وحداتها العائمة تدخلت لانتشال هذه الجثة التي عثر عليها على بعد ميلين بحريين (قرابة 4 كيلومتر) شمال الميناء الصغير ببلدية سيدي لخضر (50 كيلومترا شرق مستغانم) وتم نقل الجثة التي تعود لامرأة يتراوح عمرها بين 25 و 30 سنة إلى ميناء الصيد بسيدي لخضر قبل أن يتم تحويلها وهي متعفنة جزئيا لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "حمادو حسين" ببلدية سيدي علي.

ولفظت أمواج البحر صباح نفس اليوم أيضا جثة مجهولة الهوية لشاب في الثلاثينات من العمر بشاطئ شعبة نصيرة ببلدية مزغران (غرب مدينة مستغانم) وتم تحويلها، وهي في حالة متعفنة لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "ارنستو شي غيفارا" بمستغانم. وتعتبر هذه الحالة الثالثة خلال 24 ساعة التي يتم فيها العثور على جثة تلقيها أمواج البحر بسواحل مستغانم بعد العثور يوم الخميس على جثة شاب في الثلاثين من العمر على بعد ميلين بحريين شمال شاطئ إستيدية.