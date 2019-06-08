لفظت أمواج البحر بالساحل الشرقي لولاية مستغانم مساء أمس الجمعة رابع جثة مجهولة الهوية خلال 24 ساعة، حسبما أفادت اليوم السبت، المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضحت المديرية أن الجثة وهي من جنس ذكر عثر عليها متعفنة جزئيا بشاطئ الكاف لصفر ببلدية سيدي لخضر (50 كيلومتر شرق مستغانم). وتم تحويل هذه الجثة التي يرجح أن تكون لأحد المهاجرين غير الشرعيين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "حمادو حسين" ببلدية سيدي علي.

وكانت الوحدات العائمة لحراس السواحل قد عثرت الخميس على جثة شاب في الثلاثين من العمر على بعد ميلين بحريين شمال استيدية وقامت أمس الجمعة بانتشال جثة امرأة يتراوح عمرها بين 25 و 30 سنة شمال الميناء الصغير (بلدية سيدي لخضر) كما لفظت أمواج البحر خلال نفس اليوم جثة ثالثة لشاب بشاطئ شعبة نصيرة ببلدية مزغران.