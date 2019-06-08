تم توقيف شابين يشتبه تورطهما في حادث الاعتداء على فتاة بغرض السرقة وجرها بالطريق العام باستعمال دراجة نارية بمدينة عنابة، حسبما علم اليوم السبت من خلية الاتصال لأمن الولاية.

وتم مساء أمس الجمعة، توقيف الشابين اللذين ينحدران من مدينة عنابة ويبلغان من العمر حوالي 17 سنة بعد تحريات فرقة الأمن الحضري السابع بعنابة التي استعانت بتسجيل كاميرات المراقبة وجندت وسائل التحري الضرورية لتوقيف المشتبه فيهما في أسرع الآجال، حسب ذات المصدر.

وقد أصيبت الضحية جراء الاعتداء بجروح على مستوى الظهر والرجلين وتلقت التكفل الطبي الضروري بمصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى ابن رشد بعنابة فيما يرتقب تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بعد استكمال التحقيق، كما ذكر ذات المصدر.

جدير بالذكر أنه تم تصوير مشاهد الاعتداء وجر الفتاة على عدة أمتار بالطريق العام الذي وقع مساء أول أمس الخميس ومشاركتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي.