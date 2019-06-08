استيقظ سكان مدينة البليدة منذ الساعات الأولى من اليوم السبت على أهازيج أنصار شباب بلوزداد وشبيبة بجاية الذين توافدوا بقوة

على ملعب "مصطفى تشاكر" لمؤازرة فريقيهما اللذان سينشطان ابتداء من الساعة الخامسة مساء نهائي كأس الجزائر لكرة القدم في طبعته الخامسة والخمسين.

فابتداء من الساعة السابعة صباحا بدأت وفود أنصار شباب بلوزداد في الوصول إلى مدينة البليدة، حيث اختاروا لبس لون موحد وهو الأحمر الذي يعد رمز الفريق، فامتلأت بهم شوارع المدينة القريبة من محيط ملعب تشاكر حاملين الأعلام التي ترمز إلى فريقهم ومرددين أهازيج تعبر عن حبهم و تعلقهم بهذا النادي العريق.

ومع حلول الساعة العاشرة صباحا بدأت مواكب السيارات والحافلات التي تقل أنصار شبيبة بجاية تصل"مدينة الورود"، حيث حرصوا بدورهم على ترديد الأهازيج والأغاني التي تمجد فريقهم.

وخلف توافد الحشود الكبيرة على البليدة في تسجيل أزمة مرور خانقة بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها مصالح الأمن لضمان الانسيابية المرورية والمتمثلة في وضع تشكيلات أمنية على مسار الطرق و الشوارع المؤدية للملعب.

وفضل عدد كبير من المناصرين التجول بشوارع المدينة إلى حين قرب بداية المباراة فيما اختار البعض الآخر الجلوس والاستراحة من تعب السفر خاصة أبناء "يما قورايا" الذين قدموا من ولاية بعيدة نوعا ما مقارنة بشباب بلوزداد الذين قدموا من العاصمة التي لا تبعد عن البليدة سوى بمسافة تقارب 50 كلم.

وبالرغم من أن المباراة مبرمج انطلاقها على الساعة الخامسة مساءا إلا أن محيط الملعب شهد خلال الفترة الصباحية تشكل صفوف من المناصرين الذين فضلوا دخول "تشاكر" في وقت مبكر لضمان حجز أماكنهم خاصة في ظل توافد أعداد جد كبيرة من المناصرين.

وفي هذا السياق أكد أحد أنصار شباب بلوزداد أنه يفضل خلال المباريات الكبيرة المماثلة دخول الملعب خلال فترة مبكرة لتفادي إمكانية عدم دخوله بسبب الازدحام الذي تشهده مختلف مداخل الملعب وهو الرأي الذي عبر عنه مختلف المناصرين الذي تحملوا عناء الوقوف في الشمس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في سبيل تشجيع ومؤازرة فريقهم.

من جهة أخرى، عبر عدد من المناصرين -الذين قدموا للملعب بالرغم من عدم اقتنائهم لتذاكر هذه المباراة على أمل شرائها في السوق السوداء التي تنشط خلال مثل هذه المباريات الهامة- عن عدم رضاهم لحصة التذاكر التي خصصت للفريقين (11 ألف تذكرة لكل فريق) والتي اعتبروها بالجد قليلة مقارنة بالقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها كلا الفريقين.

من جهة أخرى، أبدى أنصار كلا الفريقين الذين عج بهم محيط "مصطفى تشاكر" ثقتهم في قدرة فريقيهم على التتويج بكأس الجهورية في طبعتها الـ55 لتضاف إلى سجل إنجازات الناديين، لتبقى الكلمة الفاصلة في الأخير للميدان الذي سيتوج على أرضه الأفضل.