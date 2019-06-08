توفي 11 شخصا وأصيب 33 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 14 حادث مرور خلال 48 ساعة الأخيرة في مختلف جهات الوطن.

وأفادت اليوم السبت مصالح الحماية المدنية،أن أثقل حصيلة سجلت بولاية المدية بوفاة شخصين و إصابة شخص آخر بجروح على إثر حادثين وقع الأول على الطريق الوطني رقم 8 بدائرة تابلاط، والثاني وقع على الطريق الوطني رقم 61 بدائرة البرواڤية. وتدخل أعوان الحماية المدنية من أجل انتشال 7 أشخاص متوفين غرقا منها 3 حالات وفاة في شاطئ البحر و 4 حالات وفاة أخرى على مستوى المجمعات المائية بعدة ولايات.