أكد لاعب الوسط الهجومي للمنتخب الجزائري لكرة القدم، سفيان فغولي اليوم السبت، بأن الفريق الوطني مسلح "بطموحات كبيرة" من أجل النجاح في كأس إفريقيا للأمم-2019 المقررة من 21 جوان إلى 19 جويلية بمصر.

وصرح فغولي للصحافة بمطار هواري بومدين الدولي (الجزائر)، قبل تنقل المنتخب الجزائري إلى الدوحة لإجراء تربص ما قبل تنافسي قائلا: "الفريق مركز للغاية، سنتنقل إلى قطر بمعنويات عالية وبعزيمة إيجابية حيث يتمثل الهدف في التأقلم مع الأجواء التي ستسود بمصر".

وعن المنافسة الإفريقية لنسخة-2019، أوضح لاعب غلطة سراي بأن "هناك طموحات كبيرة داخل الفريق الوطني. الجميع مركز حول هذا الموضوع من أجل إسعاد الشعب الجزائري وجعله فخورا به".

وختم فغولي يقول : "إنها منافسة إفريقية جديدة وطاقم فني جديد. سنعمل كل ما في وسعنا للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه الدورة".