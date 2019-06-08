استنفرت عائلة تريعة بالمدينة المنجمية ونزة شمال عاصمة الولاية تبسة السلطات الأمنية بعد فقدان ابنها عمي رشيد منذ صبيحة الثالث جوان الحالي.

وبحسب شقيق عمي رشيد الأخ احمد فإن المعني يعاني من مرض الزهيمر وفقدان مؤقت في الذاكرة ولم يسبق له أن اختفى عن الأنظار لعدة أيام وحتى خروجه من المنزل بحي القدس الشريف يكون بالمرافقة غير أن أختفائه في صبيحة 3 جوان على الساعة 10.30 صبحا ظل لغزا محيرا إلى غاية اليوم بعدما كثرت الإشاعات عن تواجده في بلديات تاورة والمراهنة والحدادة بسوق أهراس غير أن كل المعلومات ظلت عبارة عن أقاويل لان كل تتبع من طرف أفراد العائلة لهذه المعلومات لم يجد نفعا ماعدا شهدات شفاهية بأنه مر من هنا وطلب صندوتش وغيرها من الأقويل غير المؤكدة ، ويضيف المتحدث للخبر أننا أخطرنا الجهات الأمنية التي نشرت مذكرة البحث دون أن يظهر الجديد في ظل حيرة وترقب وسيسبانس، سيما آن مدينة ونزة شهدت منذ عدة سنوات اختفاء الشاب باسط إلى غاية اليوم دون توفر أدنى معلومات عن مصيره.

وتناشد العائلة السلطات الأمنية تكثيف دوريات البحث على المستوى الوطني والمحلي لاستدارتك مصير مجهول يد يلحق بعمي رشيد في ظل معاناته من أمراض تؤثر على مستوى الذاكرة والإدلاء بتصريحات قد تمكنه من العودة سامل أمنا إلى أولاده الأربعة.وأن لا أعداء له ومعروف بطيبته في ونزة بالنظر لتعامله كسائق طاكسي مع كل السكان في أخلاق عالية.