اندلعت أعمال شغب اليوم في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة في مبارات مولودية بجاية و شباب بلوزداد، حيث قام مشجعين بالهجوم على المدرجات الرسمية للملعب قبل اقتحامها، هذا ما اضطر الرسميين على مغادرتها قبل البداية الرسمية للمباراة النهائية لكأس الجمهورية.

تجدر الإشارة أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح و رئيس الحكومة نور الدين بدوي لم يحظروا لمشاهدة النهائي ال55 لكأس الجمهورية، و قد حظر مكانهما وزير الشبيبة والرياضة رؤوف سليم برناوي الذي سيسلم الكأس للفريق المنتصر.