أعرب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، خير الدين زطشي اليوم السبت بالجزائر،عن إعجابه "بالعزيمة" و "الروح العالية" للاعبي الفريق الوطني الجزائري تحسبا لكأس إفريقيا للأمم-2019 التي ستنطلق يوم 21 جوان بمصر.

و صرح زطشي للصحافة قبيل سفر رفاق رايس مبولحي بمطار الجزائر باتجاه الدوحة التي ستحتضن التربص الثاني للخضر قبل انطلاق منافسة الكان-2019 قائلا "اللاعبون محفزون لتشريف ألوان الفريق الوطني في المنافسة الإفريقية المقبلة حيث تسود أجواء عائلية داخل المنتخب".

وأضاف الرجل الأول للفاف، الذي تأسف للتصريحات المغرضة التي صدرت هنا و هناك بخصوص الفريق الوطني, قائلا: "ستتنقل التشكيلة الوطنية إلى مصر بهدف الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات و لما لا بلوغ الدور النهائي. الفوز بالمباراة الأولى هام جدا بالنسبة لبقية المشوار, فريقنا يملك من الإمكانيات ما يسمح له بالذهاب بعيدا (...) نساند بلماضي (المدرب) في الأهداف التي سطرها".

و قال زطشي: "كل ناد أو منتخب عرضة لبعض الأحداث في وقت من الأوقات، لكن لا ينبغي تضخيم الأمور، وهو ما قد يضر بالفريق"، موجها الدعوة لكل الأطراف بما فيها الصحافة "للعمل سويا في اتجاه واحد لصالح الفريق الوطني الذي يبقى بحاجة للعمل في كنف الهدوء و الطمأنينة".

و كان المنتخب الجزائري قد أنهى المرحلة الأولى من التربص بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر).

و ستجري المرحلة الثانية من التحضيرات بالعاصمة القطرية الدوحة، تتخللها مباراتان وديتان بملعب السد يوم 11 جوان أمام بوروندي و يوم 16 أمام مالي.