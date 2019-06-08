سجل منافسة كأس الجزائر
السجل الكامل لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم بعد تتويج شباب بلوزداد بنسخة 2018-2019 على حساب شبيبة بجاية (2-0) اليوم السبت بملعب مصطفى تشاكر (البليدة):
1963 : وفاق سطيف
1964 : وفاق سطيف
1965 : مولودية سعيدة
1966 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)
1967 : وفاق سطيف
1968 : وفاق سطيف
1969 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)
1970 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)
1971 : مولودية الجزائر
1972 : حمراء عنابة
1973 : مولودية الجزائر
1974 : اتحاد البيت المربع (اتحاد الحراش حاليا)
1975 : مولودية وهران
1976 : مولودية الجزائر
1977 : شبيبة الكوكبي (شبيبة القبائل حاليا)
1978 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)
1979 : ملاحة حسين داي (نصر حسين داي حاليا)
1980 : وفاق سطيف
1981 : إتحاد الجزائر
1982 : ديناميكية بناء الجزائر
1983 : مولودية الجزائر
1984 : مولودية وهران
1985 : مولودية وهران
1986 : شبيبة تيزي وزو (شبيبة القبائل حاليا)
1987 : إتحاد الحراش
1988 : إتحاد الجزائر
1989 : وفاق سطيف
1990 : لم تجر
1991 : إتحاد بلعباس
1992 : شبيبة القبائل
1993 : لم تجر
1994 : شبيبة القبائل
1995 : شباب بلوزداد
1996 : مولودية وهران
1997 : إتحاد الجزائر
1998 : وداد تلمسان
1999 : إتحاد الجزائر
2000 : شباب بني ثور
2001 : إتحاد الجزائر
2002 : وداد تلمسان
2003 : إتحاد الجزائر
2004 : اتحاد الجزائر
2005 : جمعية الشلف
2006 : مولودية الجزائر
2007 : مولودية الجزائر
2008 : شبيبة بجاية
2009 : شباب بلوزداد
2010 : وفاق سطيف
2011 : شبيبة القبائل
2012 : وفاق سطيف
2013 : اتحاد الجزائر
2014 : مولودية الجزائر
2015 : مولودية بجاية
2016 : مولودية الجزائر
2017 : شباب بلوزداد
2018 : اتحاد بلعباس
2019 : شباب بلوزداد.