السجل الكامل لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم بعد تتويج شباب بلوزداد بنسخة 2018-2019 على حساب شبيبة بجاية (2-0) اليوم السبت بملعب مصطفى تشاكر (البليدة):

1963 : وفاق سطيف

1964 : وفاق سطيف

1965 : مولودية سعيدة

1966 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)

1967 : وفاق سطيف

1968 : وفاق سطيف

1969 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)

1970 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)

1971 : مولودية الجزائر

1972 : حمراء عنابة

1973 : مولودية الجزائر

1974 : اتحاد البيت المربع (اتحاد الحراش حاليا)

1975 : مولودية وهران

1976 : مولودية الجزائر

1977 : شبيبة الكوكبي (شبيبة القبائل حاليا)

1978 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)

1979 : ملاحة حسين داي (نصر حسين داي حاليا)

1980 : وفاق سطيف

1981 : إتحاد الجزائر

1982 : ديناميكية بناء الجزائر

1983 : مولودية الجزائر

1984 : مولودية وهران

1985 : مولودية وهران

1986 : شبيبة تيزي وزو (شبيبة القبائل حاليا)

1987 : إتحاد الحراش

1988 : إتحاد الجزائر

1989 : وفاق سطيف

1990 : لم تجر

1991 : إتحاد بلعباس

1992 : شبيبة القبائل

1993 : لم تجر

1994 : شبيبة القبائل

1995 : شباب بلوزداد

1996 : مولودية وهران

1997 : إتحاد الجزائر

1998 : وداد تلمسان

1999 : إتحاد الجزائر

2000 : شباب بني ثور

2001 : إتحاد الجزائر

2002 : وداد تلمسان

2003 : إتحاد الجزائر

2004 : اتحاد الجزائر

2005 : جمعية الشلف

2006 : مولودية الجزائر

2007 : مولودية الجزائر

2008 : شبيبة بجاية

2009 : شباب بلوزداد

2010 : وفاق سطيف

2011 : شبيبة القبائل

2012 : وفاق سطيف

2013 : اتحاد الجزائر

2014 : مولودية الجزائر

2015 : مولودية بجاية

2016 : مولودية الجزائر

2017 : شباب بلوزداد

2018 : اتحاد بلعباس

2019 : شباب بلوزداد.