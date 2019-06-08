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شباب بلوزداد يفوز بكأس الجمهورية

سجل منافسة كأس الجزائر

رياضة
8 يونيو 2019 () - واج/س.أ
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السجل الكامل لمنافسة كأس الجزائر لكرة القدم  بعد تتويج شباب بلوزداد بنسخة 2018-2019 على حساب شبيبة بجاية (2-0) اليوم  السبت بملعب مصطفى تشاكر (البليدة): 

 1963 : وفاق سطيف

 1964 : وفاق سطيف

 1965 : مولودية سعيدة

 1966 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)

 1967 : وفاق سطيف

 1968 : وفاق سطيف

 1969 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)

 1970 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)

 1971 : مولودية الجزائر

 1972 : حمراء عنابة

 1973 : مولودية الجزائر

 1974 : اتحاد البيت المربع (اتحاد الحراش حاليا) 

 1975 : مولودية وهران 

 1976 : مولودية الجزائر

 1977 : شبيبة الكوكبي (شبيبة القبائل حاليا)

 1978 : شباب بلكور (شباب بلوزداد حاليا)

 1979 : ملاحة حسين داي (نصر حسين داي حاليا)

 1980 : وفاق سطيف

 1981 : إتحاد الجزائر 

 1982 : ديناميكية بناء الجزائر

 1983 : مولودية الجزائر

 1984 : مولودية وهران 

 1985 : مولودية وهران

 1986 : شبيبة تيزي وزو (شبيبة القبائل حاليا)

 1987 : إتحاد الحراش

 1988 : إتحاد الجزائر 

 1989 : وفاق سطيف

 1990 : لم تجر 

 1991 : إتحاد بلعباس

 1992 : شبيبة القبائل

 1993 : لم تجر

 1994 : شبيبة القبائل

 1995 : شباب بلوزداد

 1996 : مولودية وهران

 1997 : إتحاد الجزائر

 1998 : وداد تلمسان

 1999 : إتحاد الجزائر

 2000 : شباب بني ثور 

 2001 : إتحاد الجزائر

 2002 : وداد تلمسان

 2003 : إتحاد الجزائر

 2004 : اتحاد الجزائر

 2005 : جمعية الشلف 

 2006 : مولودية الجزائر

 2007 : مولودية الجزائر

 2008 : شبيبة بجاية  

 2009 : شباب بلوزداد

 2010 : وفاق سطيف

 2011 :  شبيبة القبائل

 2012 : وفاق سطيف

 2013 : اتحاد الجزائر

 2014 : مولودية الجزائر

 2015 : مولودية بجاية

 2016 :  مولودية الجزائر 

 2017 : شباب بلوزداد

 2018 : اتحاد بلعباس

 2019 : شباب بلوزداد.

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