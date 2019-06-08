الشارع في ولاية تبسة مازال يطرح عدة علامات استفهام حول قضايا الاستيلاء على أملاك البلديات من العقارات والجيوب العقارية في المناطق الحضرية، ومنها حتى حدائق عمومية ومساحات خضراء وسكنات وظيفية وقاعات سينما استولت عليها بعض وجوه مافيا العقار تحت عنوان الاستثمار. وظلت اللجان الوزارية تنزل على تبسة وتحظى بحسن الضيافة، ما جعل تقاريرها لا تسرد إلا “كل شيء على ما يرام”. فلو نزلت لجان محايدة وحققت في أملاك البلديات والولاية بموضوعية لسقطت عدة رؤوس فساد من مسؤولين على مختلف المستويات ووجوه مافيا البزنسة بعقار الدولة، وكمثال على ذلك فحتى مسجد سيدي بن سعيد لم يسلم من محاولات النهب المنظم.