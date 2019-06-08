يتقاضى مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، مبلغا خياليا قدره 470 مليون شهريا من أجل أن يضمن الشباب البقاء، ناهيك عن مضاعفة المنحة بعد كل فوز، ما يجعل أجرته ترتفع في كل مرة ليكون أغلى مدرب في البطولة المحترفة، في الوقت الذي كان يحصل مدرب شبيبة القبائل، فرانك ديما، على مبلغ 400 مليون في الشهر، وهو الذي فلت منه لقب البطولة في آخر جولة، وهنا تظهر صورة من صور تبذير المال العام على بطولة ضعيفة، في حين يتقاضى مدربون أجورا زهيدة رغم أنهم يقومون بعمل جبار في أنديتهم.