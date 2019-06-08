فاز المنتخب التركي لكرة القدم على نظيره الفرنسي بطل العالم اليوم السبت في ملعب قونيا أريناي بهدفين دون مقابل برسم تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا (أورو 2020).



وبادر المنتخب التركي بالتسجيل في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول بواسطة لاعبه كان ايهاني ليضيف نجم فريق روما الإيطالي جنكيز أوندر الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وانهى المنتخب التركي الشوط الأول من المباراة متقدما بهدفين دون رد. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب التركي في المجموعة الثامنة إلى 9 نقاط من

ثلاث مباريات ليتصدر بذلك مجموعته بينما تجمد رصيد المنتخب الفرنسي عند 6 نقاط.