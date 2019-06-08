أحصت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة خلال التغطية الصحية و الأمنية المسطرة لنهائي كأس الجمهورية الذي جمع مساء اليوم السبت فريقي شباب بلوزداد و شبيبة بجاية بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة اسعافها ل 89 شخصا من بينهم 88 مناصرا و شرطي واحد و ذلك قبل و أثناء و بعد المباراة حسبما علم من مصادر من هذه الهيئة.



و استنادا لما ذكرته خلية الاتصال و الاعلام فقد أحصت مصالح الحماية المدنية اسعافها ل 89 شخصا من بينهم 88 مناصرا و شرطي واحد حيث تم اسعاف 71 مناصرا على مستوى المركز الطبي المتقدم المنصب بالملعب اصيبوا داخل مدرجات هذا الأخير و إجلاء 11 منهم نحو مستشفيات البليدة كما تم اسعاف شرطي واحد و 16 مناصرا أصيبوا خارج الملعب تم إجلاؤهم جميعا نحو مستشفيات المدينة .



للإشارة فقد جندت مصالح الحماية المدنية لتأمين هذه المباراة التي توج فيها فريق شباب بلوزداد بالسيدة الكأس تشكيلة بشرية تضم أكثر من 250 عون من مختلف الرتب مدعمين ب 2500 عون من الوحدة الوطنية للتدريب و التدخل بالدار البيضاء و وسائل مادية معتبرة يضيف المصدر.