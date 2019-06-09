هلاك عائلة في حادث مرور بتيبازة

مجتمع
9 يونيو 2019 () - ب. سليم
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تسبب حادث مرور مروع وقع الليلة الماضية على الطريق الولائي الرابط بين بلديتي بورقيقة وسيدي راشد وتحديدا بالقرب من " حوش برينو" في هلاك عائلة من ثلاثة أشخاص وإصابة شخص رابع. 

الحادث أودى بحياة أفراد عائلة منحدرة من حي 150 مسكن ببلدية بورقيقة والمتكونة من الأب "ن. أ.ع " 30 سنة كان يعمل شرطيا ببئر توتة وزوجته 26 سنة وبنتهما البالغة من العمر 02 سنتين، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط .

ونتج الحادث عن اصطدام السيارة التي كانت تقل العائلة من نوع ألطو بأخرى من نوع تيكسون يتواجد سائقها المنحدر من بلدية بورقيقة هو الآخر في حالة خطيرة ، وقد تم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى حجوط للعلاج. 

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث الأليم. 

 

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