تسبب حادث مرور مروع وقع الليلة الماضية على الطريق الولائي الرابط بين بلديتي بورقيقة وسيدي راشد وتحديدا بالقرب من " حوش برينو" في هلاك عائلة من ثلاثة أشخاص وإصابة شخص رابع.

الحادث أودى بحياة أفراد عائلة منحدرة من حي 150 مسكن ببلدية بورقيقة والمتكونة من الأب "ن. أ.ع " 30 سنة كان يعمل شرطيا ببئر توتة وزوجته 26 سنة وبنتهما البالغة من العمر 02 سنتين، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط .

ونتج الحادث عن اصطدام السيارة التي كانت تقل العائلة من نوع ألطو بأخرى من نوع تيكسون يتواجد سائقها المنحدر من بلدية بورقيقة هو الآخر في حالة خطيرة ، وقد تم نقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى حجوط للعلاج.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث الأليم.