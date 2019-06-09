أداع قاضي التحقيق لدى محكمة أرزيو بوهران بعد تحقيق دام إلى غاية الرابعة من صباح اليوم 14 شخصا الحبس المؤقت منهم رئيس بلدية الكرمة وزوجته والأمين العام البلدي ورئيس مكتب الصفقات ومقاولين بتهمة تكوين جمعية أشرار، إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتضخيم الفواتير وكذا التهرب الضريبي واستغلال النفوذ بالنسبة لرئيس البلدية.

كما وضع امرأتين إحداهما حبلى تحت الرقابة القضائية.

وتم التحقيق مع الموقوفين في قضية إبرام صفقة مشبوهة تتعلق بعتاد الأشغال العمومية وكذا صفقة القضاء على الكلاب الضالة التي منح فيها رئيس بلدية الكرمة لأحد الخواص مليون سنتيم للكلب الواحد.

يذكر أنه أثناء توقيف المير وزوجته تمت مصادرة سيارة الأخيرة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران.