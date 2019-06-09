انتشل أفراد الحماية المدنية لولاية الجزائر، صباح اليوم، جثة شاب يبلغ من العمر 23، تعرض لحادث سقوط مساء أمس ، بالشاطئ الصخري (سيركوف) ببلدية عين طاية شرق العاصمة، حسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، الملازم الأول بن خلف الله خالد.

وأكد ذات المصدر أن الضحية كان رفقة أصدقائه، مساء أمس، بالشاطئ المذكور، حيث تعرض لحادث سقوط بين الصخور في حدود الساعة الثامنة مساءا و33 دقيقة، واستعصى على رفاقه العثور عليه.

وانتقلت فرقة الغطاسين للحماية المدنية و فرقة حراس السواحل و شرطة عين طاية إلى مكان الحادث وشرعوا في البحث عن الضحية، وتواصلت عمليات البحث إلى غاية صباح اليوم، إذ عثر عليه جثة هامدة في حدود الساعة الثامنة صباحا و55 دقيقة.

الضحية يقطن بحي الجرف ( القصبة) بباب الزوار في الجزائر العاصمة، وذكرت مصادر من أهل الضحية لـ"الخبر" أنه خرج من المنزل في حدود الساعة السادسة من صباح أمس.

وكشف الملازم الأول خالد بن خلف الله خالد عن تسجيل 36600 مصطاف منذ الفاتح جوان الجاري، وإحصاء 54 تدخل أنقذ خلالها 8 بالغين و20 طفلا، فيما لقي شخص واحد حتفه، يوم 5 جوان الجاري بشاطئ الصخرة الزرقاء بعين البنيان، 15 عاما.