أوقف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي موسى بولاية الجزائر، أمس السبت، تاجري مخدرات بحوزتهما 36 كيلوغراما من الكيف المعالج، حسبما أورده اليوم الاحد بيان لوزارة الدفاع الوطني

وأضاف البيان، أن الأمر يتعلق بكل من "زوابري محمد أمين" و"زوابري سيف الدين"، ابني الإرهابي المقضى عليه "زوابري علي" أخ الإرهابي المجرم المقضي عليه أيضا "عنتر زوابري". العملية هذه مكنت كذلك من حجز سيارة سياحية و 5 هواتف نقالة.

في سياق متصل، حجز حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني خلال عمليات منفصلة بكل من وهران وتلمسان، 67.115 كيلوغرام من الكيف المعالج و 3.7 غرام من مادة الكوكايين وأوقفوا 4 تجار مخدرات، في حين تم حجز 8000 علبة سجائر و2400 لتر من الوقود الموجهة للتهريب بكل من ورقلة وبشار



وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار وعين ڤزام، 12 منقبا عن الذهب وضبطت ثلاث شاحنات وجهاز كشف عن المعادن و 5 مولدات كهربائية و 4 مطارق ضغط و 900 غرام من مادة TNT ، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر من حرس الحدود، 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين صالح.