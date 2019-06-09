تمكن عناصر الشرطة لأمن دائرة تنس بالشلف من استرجاع فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة تم إبعادها من طرف شخصين.

وأوضح بيان خلية الاعلام والاتصال بذات الهيئة، اليوم الأحد، أن هذه العملية تمت على إثر شكوى تلقتها الضبطية القضائية لأمن دائرة تنس من طرف ولي الفتاة القاصر، حيث وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة الأبحاث واستغلال المعلومات المتحصل عليها مكنت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيهما يبلغان من العمر 22 و 23 سنة.

وأضاف المصدر، أنه تم إعداد خطة محكمة مع الترصد للمشتبه فيهما عن طريق استدراجهما وإلقاء القبض عليهما واسترجاع الفتاة.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية للفصل في قضيتهما.