عقد صباح اليوم اجتماعا طارئا بمقر ولاية وهران ضم الوالي مولود شريفي، الرئيس المدير العام لشركة النقل البحري للمحروقات "إيبروك" حسين بودية وعضوا مجلس إدارة مولودية وهران المكلفان بالتفاوض مع مسؤولي هذه الشركة يوسف جباري والطيب محياوي إلى جانب الحارس السابق رضا عاصمي لدراسة وضعية الفريق، خاصة بعد ضغط الأنصار الذين خرجوا إلى الشارع ظهر أمس للمطالبة بجلب شركة وطنية للاستثمار في فريقهم

وكشفت مصادر "الخبر" أن شركة "إيبروك" وافقت هذه المرة على شراء غالبية الأسهم في الشركة الرياضية لمولودية وهران، بعد أن تراجعت عن ذلك في الأيام القليلة الماضية، بعد تدخل الوزير الأول نور الدين بدوي الذي راسله الوالي مولود شريفي.

وأضاف ذات المصدر أن بدوي راسل مسؤولي هذه الشركة في الموضوع.

ومن جهته أكد مالك أغلبية أسهم الشركة يوسف جباري لـ"الخبر" قائلا "بالفعل لقد قررت هذه المرة شركة إيبروك شراء غالبية، بعد تدخل الوزير الأول ووالي ولاية وهران، الذين نشكرهما على وقوفهما إلى جانب فريقنا".

هذا وسيتم الإعلان عن فتح رأسمال الشركة الرياضية لمولودية وهران نهار غد بمناسبة الجمعية العامة للمساهمين التي ستعقد في فندق "الميريديان" .