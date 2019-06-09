من المنتظر أن يمثل اليوم محي الدين طحكوت أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد للاستماع لأقواله بعد انتهاء فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب الجديد من التحقيق معه وإطارات من وزارة الصناعة والخدمات الجامعية.

انتهت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني من التحقيق مع محي الدين طحكوت وابنه وشقيقه واطارات من وزارة الصناعة والخدمات الجامعية في عدة ملفات مشبوهة مرتبطة برجل الأعمال صاحب شركة "سيما موتورز" ومصنع تركيب السيارات "هيونداي" بتيارت.

للاشارة فان محي الدين طحكوت وابنه بلال وشقيقه من بين الأشخاص الممنوعين من السفر.