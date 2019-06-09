يمثل اليوم عدد من المسؤولين السابقين يتقدمهم الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى ووزراء للسماع لأقوالهم في قضايا فساد، كما يمثل أيضا رجل الأعمال محي الدين طحكوت.

من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد لأقوال عدة مسؤولين من بينهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ في قضايا فساد لم يتم الكشف عن فحواها، وكان زوخ أول المغادرين.

وكان رجل الأعمال محي الدين طحكوت وصل في وقت سابق لنفس المحكمة للاستماع لتصريحاته في قضايا مرتبطة بملف الخدمات الجامعية وأيضا مصنع تركيب السيارات لعلامة "هيونداي"، كما يمثل الى جانبه ابنه وشقيقه واطارات من ديوان الخدمات الجامعية ووزارة الصناعة.