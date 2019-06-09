أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اعتبارا من يوم أمس السبت، تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم، ليتم تطبيقها فورا في جميع المسابقات على مستوى العالم.

وجاءت أولى التعديلات على قانون إسقاط الكرة، حيث إنه إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط، وإذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو آخر من لمس الكرة قبل إيقافها.

وبالنسبة للأخطاء، فلن يسمح للاعبي الفريق بالوقوف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب وواضح، وإذا وقف بجانبهم ونفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكسا.

وفي عقوبات الاحتفال بالهدف، فالعقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال غير القانوني (مثل نزع القميص) يتم إلغاء الهدف، فإن العقوبة تبقى ولا تزال.

وبالنسبة لركلة المرمى، فقد تم السماح للاعب باستقبال الكرة من زميله حارس المرمى حتى وإن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء، لأن ذلك سيساعد على السرعة باللعب.

وبالنسبة لقرعة الحكم، فإن الفريق الذي سيفوز بالقرعة له الحق في اختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يهاجم عليه (سابقا إذا فاز بالقرعة يختار المرمى الذي يهاجم عليه).

وبشأن تغيير اللاعبين فعلى اللاعب الذي يتم استبداله مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب حتى لا يتم إضاعة الوقت.

أما بخصوص ضربات الجزاء، فيمكن لمنفذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ، وغير مسموح لحارس المرمى لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزء من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.

وفي حالة لمس الكرة لليد، فإن أية لمسة يد تعتبر خطأ حتى ولو لم تكن بشكل متعمد.

وبالنسبة للإنذارات، إذا قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء لكن الفريق الآخر قام بصنع فرصة تسجيل فيمكن للحكم تأجيل إشهار البطاقة حتى نهاية الهجمة، حيث كان القانون سابقًا إذا قرر إشهار بطاقة حمراء الحكم يُوقف المباراة.