سيتم إلغاء الرحلات اليومية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المبرمجة لنقل المسافرين والبضائع للناحية الشرقية للبلاد، من 8 إلى 19 جوان الجاري، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للشركة.

ويدخل إلغاء الرحلات في إطار الأشغال الضرورية لتعزيز النفق المتواجد بالنقطة الكيلومترية 118/ 142 على مستوى خط الجزائر- قسنطينة، عند مدخل ولاية البويرة، يوضح نفس البيان.

وعليه، تم الغاء الرحلات اليومية على مسار خط الجزائر-عنابة /عنابة-الجزائر، ابتداء من أمس السبت إلى غاية الأربعاء 19 جوان 2019.

أما على مسار خط الجزائر-باتنة /الجزائر-سطيف/الجزائر- بجاية، فإنه سيتم إلغاء الرحلات اليومية ابتداء من الأحد 9 جوان إلى غاية الأربعاء 19 جوان 2019.

وفيما يتعلق بمسار خط الجزائر- قسنطينة/الجزائر- البويرة- الجزائر/سطيف-الجزائر/الجزائر- بجاية- الجزائر، فإن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ستلغي الرحلات ابتداء من الإثنين 10 جوان إلى غاية الأربعاء 19 جوان 2019

أما فيما يخص مواعيد باقي الرحلات فتبقى دون تغيير، حسب البرنامج المعهود.