سيتم ابتداء من الخميس المقبل، إعادة فتح الخط الحضري البحري (الجزائر-تامنفوست)، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وبخصوص برنامج الرحلات فقد تمت برمجة أربعة رحلات يومية "ذهاب" من العاصمة وأربعة رحلات أخرى "إياب" من ميناء تامنفوست.

وقد تم تحديد توقيت انطلاق الرحلات البحرية من العاصمة على الساعة 09:00 صباحا ثم على الساعة العاشرة صباحا 10:00، أما بخصوص الظهيرة فإن توقيت الرحلات سيكون على الساعة 14:00 و 16:00

وسيكون انطلاق رحلات "الإياب" من ميناء تامنفوست خلال المواقيت التالية: 10:00 و 12:00 و 15:00 و 17:00.

ويذكر أن، قيمة تذاكر السفر قد حددت بـ 200 دج بالنسبة للكبار و 100 دج بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة.