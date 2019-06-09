تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية عنابة من توقيف المشتبه فيهما في قضية الإعتداء على فتاة بغرض السرقة، على مستوى أحد الأحياء بمدينة عنابة، يوم الخميس 06 جوان 2019.

و جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية التوقيف جاءت في ظرف قياسي، بناءا على أبحاث معمقة لمصالح الشرطة، تم خلالها استغلال تسجيل كاميرات المراقبة وتجنيد وسائل التحري الضرورية، التي مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، ليتم تحويلهما لمقر الشرطة من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

و أضاف البيان أن بعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة اليوم الأحد 09/06/2019، أين تم وضعهما رهن الحبس المؤقت عن فعل السرقة بتوفر ظرف العنف والتعدد واستحضار مركبة.