قام صباح اليوم العشرات من سكان بلدية يلل بولاية غليزان من قطع السكة الحديدية غير بعيد عن المحطة في الخط الرابط بين ولايتي الجزائر العاصمة وزهران وقالت مصادر محلية بأن الناقمين من تأخر تحرير أسماء المستفيدين النهائيه عم دول في خرجتهم إلى قطع السكة الحديدية لمدة محدودة للفت انتباه المسؤولين لأزمة السكن التي يعيشها السواد الأعظم منهم. لاسيما منهم الذين أنهكهم فاتورة الكراء او الذين يقطنون في عائلات كبيرة ضاقت بها أعدادهم. وأضافت ذات المصادر بأن هؤلاء قاموا بمناشدة المسؤولين التدخل قصد الإسراع في الكشف عن المستفيدين إلا أن التأخر حال دون ذلك وكان السبب المباشرة في هذه الخرجة الأولى من نوعها على مستوى الولاية.