أحرز الإسباني رافاييل نادال لقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية الدورات الأربعة الكبرى للتنس، بفوزه على النمساوي دومينيك ثييم بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الأحد.

وحسم نادال المباراة في ثلاث ساعات بواقع ثلاث مجموعات لواحدة 6-3 و5-7 و6-1 و6-1، ليتوّج بطلاً لبطولة رولان غاروس للمرة الثانية عشرة وهو رقم غير مسبوق في كل بطولات الغراند سلام.

وأصبح نادال (32 عاماً) أول لاعب بين المحترفين والمحترفات يحرز لقب بطولة كبرى واحدة 12 مرة، رافعاً رصيده في بطولات الغراند سلام إلى 18، بفارق لقبين فقط عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر، وأثبت أنه بلا منازع "ملك" البطولة الفرنسية وملاعبها الترابية، بتحقيقه فوزه الـ93 في 95 مباراة خاضها على الملاعب الباريسية.