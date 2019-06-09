تعرضت سيارة نفعية صبيحة الأحد بمنجم بوخضرة للحديد بولاية تبسة للتحطم التام بعدما تهاوت آلية حفر داخل مدرجات المنجم المخصصة لاستخراج المادة الأولية ولحسن الحظ فإن سايق السيارة النفعية غادر ها قبل الحادث بقليل .وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن الأشغال التي كانت تقوم بها الية الحفر في ظروف غير أمنية ولا تراعي سلامة العتاد ولا العمال كان من المفروض أن تتم عن طريق التفجير بدلا من استغلال آلية تنفذ العملية في وضعية تشكل إخطار محدقة بأرواح العمال وتلاعب العتاد