لفظت مساء اليوم الأحد أمواج البحر جثة مجهولة الهوية ببلدية حجاج بالساحل الشرقي لولاية مستغانم، حسبما علم من المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن الجثة وهي من جنس ذكر عثر عليها في حدود الساعة الرابعة مساء بشاطئ عين صافي (شاطئ حجاج 4) ببلدية حجاج (45 كلم شرق مستغانم).

وتم تحويل هذه الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "حسين حمادو" ببلدية سيدي علي لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وتعتبر هذه الحالة الخامسة منذ الخميس الماضي التي يتم فيها العثور على جثة تلقيها أمواج البحر بسواحل ولاية مستغانم بعد العثور على جثة شاب في الثلاثين من العمر على بعد ميلين بحريين شمال شاطئ إستيدية مساء الخميس وثلاث جثث أخرى بشعبة نصيرة (بلدية مزغران) والميناء الصغير والكاف لصفر (بلدية سيدي لخضر) يوم الجمعة .