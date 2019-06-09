أتلفت الحرائق في حصيلة أولية بولاية ڨالمة، اليوم الأحد، بمنطقة بوڨرڨار التابعة لبلدية هيليوبوليس ،مالا يقل عن ستّة هكتارات من القمح الصلب القائم ، ومساحة من أشجار الزيتون وأدغال وأحراش،حسبما أوردته خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة.

اندلع الحريق الذي تزامن مع موجة حر شديدة عصفت بإقليم ولاية ڨالمة وبعض الولايات الشرقية المجاورة، بمساحة للقمح الصلب القائم لأحد المزارعين الخواص ، تقع بالقرب من مركز الردم التقني للنفايات ، بمنطقة بوقرقار، قبل أن يزحف على مساحة من أشجار الزيتون وبعض الأحراش والأدغال بالمنطقة.

وقد تدخلت مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعاصمة الولاية بـ06 شاحنات إطفاء بين خفيفة ومتوسطة وسيارتي إسعاف ، وتعدادا بشري إطفائي ، حيث تمكنت من حماية مساحة شاسعة من الحقول والبساتين ، حسب مصالح خلية الاتصال ، التي أكدت بأنّ العملية تمت بالتنسيق مع مصالح الغابات ومصالح مركز الردم التقني وديوان التطهير، وتمت بإشراف المدير الولائي للحماية المدنية ، الرائد محمد بن عودة .

وقد عرف إقليم ولاية ڨالمة ، نهار اليوم الأحد ،اندلاع بعض الحرائق الأخرى المتفرقة، لم تحدد بعد حصيلتها. فيما تواصل استنفار مصالح الإطفاء التابعة للحماية المدنية ومحافظة الغابات، للتصدي إلى ألسنة اللهب ، خاصة في المحاصيل الزراعية والثروة الغابية .