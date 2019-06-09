تم تسجيل أغلبية الحرائق بولاية قسنطينة بأراض تابعة لخواص حسب ما أفاد به اليوم الأحد بقسنطينة المدير المحلي لمحافظة الغابات موسى شنافي.

وأوضح ذات المسؤول على هامش انطلاق"الأبواب المفتوحة" حول التوعية بمخاطر حرائق الغابات الموجهة لفئة الطلبة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية أن دراسة أجريت مؤخرا حول الحرائق بولاية قسنطينة بينت أن العديد من حوادث اندلاع النيران حدثت على أراض تابعة لخواص و لم تجر بها أشغال للوقاية من النيران.



وقال في هذا السياق:"إن سنة 2017 شهدت عددا كبيرا من الحرائق التي تسببت في إتلاف 328,25 هكتار بمعدل أكثر من 60 % من الحرائق المبلغ عنها بأراضي ذات

طابع قانوني خاص" مرجعا ذلك بشكل أساسي إلى أن مالكيها لم يقوموا بالأشغال الوقائية.



من جانبه أعلن مسؤول الاتصال والإعلام بمحافظة الغابات علي زغرور أنه سيتم إطلاق قافلة للتوعية بأخطار الحرائق في غضون الأسبوع الجاري ستجوب مختلف المناطق الريفية والقرى عبر الولاية و ذلك بالتعاون مع كل من المصالح الفلاحية و الحماية المدنية .



وأكد ذات المسؤول أن هذه القافلة ستنطلق من بلدية عين عبيد و تستهدف مختلف مناطق الولاية خاصة منها المصنفة "شديدة الخطورة" المتواجدة بمناطق الجنوب الشرقي للولاية مؤكدا أن أحسن وسيلة لمكافحة الحرائق تكمن في الوقاية بالتركيز على العمل الجواري بطرق الأبواب من قرية إلى أخرى ومن مزرعة إلى أخرى لتلقين المواطنين كيفية احترام و اتخاذ التدابير الوقائية على غرار إزالة الأعشاب اليابسة حول المنازل والحقول و أشجار الزيتون.



وأفاد ذات المسؤول أنه تم تسخير 5 فرق للتدخل تضم أعوان الغابات من مختلف الرتب مدعومين بأعوان موسميين لضمان السير الحسن لهذا المخطط الوقائي مؤكدا أن هذه الفرق سيتم تجهيزها بكافة الوسائل اللازمة لضمان التدخل السريع لإخماد النيران قبل وصول عناصر الحماية المدنية.



و يضاف إليها خمس (5) شاحنات ذات صهاريج بسعة 600 لتر لكل منها ومعدات للاتصالات الهاتفية مدعومة بسبع (7) نقاط مراقبة متواجدة بمناطق الكاف لكحل وجبل الوحش و المريج والجباس (قسنطينة) و شطابة (عين سمارة) و بوزمزم (بن باديس) و زيغود يوسف المندرجين ضمن مخطط الوقاية من حرائق الغابات بهذه الولاية التي تضم ثروة غابية تتربع على 9756 هكتارا ما يمثل 12% من المساحة الإجمالية للولاية كما تمت الإشارة إليه.