يحتل المنتخب الجزائري المرتبة الثالثة عربيا بخصوص القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا-2019 لكرة القدم بمصر، كما جاء الدولي رياض محرز، في الصف الثاني بقائمة أكثر اللاعبين العرب قيمة قبيل انطلاق العرس الكروي القاري المقرر بين 21 يونيو و19 يوليو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيم السوقية للاعبي كرة القدم.



و تعد هذه النسخة الأغلى نظرا للقيمة السوقية للاعبي المنتخبات المشاركة، حيث تشهد البطولة القارية في نسختها 32 مشاركة 24 منتخبا تتنافس على اللقب، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957.



فيبلغ إجمالي القيم السوقية للاعبي المنتخبات 24 المشاركة في المسابقة القارية 2.3 مليار أورو، مما يجعلها الأغلى في تاريخ البطولة، حسب نفس المصدر.

و جاء "الخضر" في المركز الثالث بعد منتخبي مصر والمغرب بقائمة أكثر المنتخبات العربية قيمة سوقية في البطولة القارية بقيمة بلغت 186.57 مليون أورو ثم المنتخب التونسي بـ 54.2 مليون أورو، وأخيرا المنتخب الموريتاني الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة، حيث بلغت قيمة اللاعبين السوقية 3.86 ملايين أورو.



بدوره تموقع المهاجم الجزائري رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين العرب قيمة خلف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بستين مليون أورو ليأتي المغربي حكيم زياش نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي في المركز الثالث (35 مليون أورو)، وفق موقع "ترانسفير ماركت".



ويتربع منتخب السنغال -الذي يبحث عن لقبه الأول في المسابقة- على صدارة قائمة المنتخبات الأكثر قيمة في البطولة، حيث تبلغ قيمته السوقية 351.27 مليون أورو ويرجع الفضل في ذلك إلى امتلاك "أسود التيرنغا" عددا من النجوم المحترفين في أوروبا، مثل ساديو ماني جناح ليفربول وخاليدو كوليبالي مدافع نابولي.



ويأتي منتخب كوت ديفوار -الفائز باللقب عامي 1992 و2015- في المركز الثاني بالقائمة، حيث تبلغ قيمة لاعبيه السوقية 327.32 مليون أورو. في حين يحل منتخب مصر -صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بسبعة ألقاب- في المركز الثالث بقيمة 202.28 مليون ورو متفوقا على المنتخب المغربي الفائز باللقب عام 1976، صاحب المركز الرابع في القائمة بقيمة بلغت 187.86 مليون أورو.



ويتصدر صلاح الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العامين الماضيين قائمة أكثر لاعبي البطولة من حيث القيمة السوقية، حيث يتفوق بفارق كبير على أقرب ملاحقيه ساديو مانيي الذي وصلت قيمته السوقية إلى 85 مليون أورو، في حين جاء خاليدو كوليبالي في المركز الثالث بسبعين مليون أورو، وحل الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول رابعا بـ 65 مليون أورو.