يحتل المنتخب الجزائري المرتبة الثالثة عربيا بخصوص القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا-2019 لكرة القدم بمصري كما جاء الدولي رياض محرزي في الصف الثاني بقائمة أكثر اللاعبين العرب قيمة قبيل انطلاق العرس الكروي القاري المقرر بين 21 يونيو و19 يوليوي بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيم السوقية للاعبي كرة القدم.



و تعد هذه النسخة الأغلى نظرا للقيمة السوقية للاعبي المنتخبات المشاركةي حيث تشهد البطولة القارية في نسختها 32 مشاركة 24 منتخبا تتنافس على اللقبي وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المسابقة منذ نشأتها عام 1957.



فيبلغ إجمالي القيم السوقية للاعبي المنتخبات 24 المشاركة في المسابقة القارية 2.3 مليار يوروي مما يجعلها الأغلى في تاريخ البطولةي حسي نفس المصدر.

و جاء "الخضر" في المركز الثالث بعد منتخبي مصر والمغربي بقائمة أكثر المنتخبات العربية قيمة سوقية في البطولة القارية بقيمة بلغت 186.57 مليون يوروي ثم المنتخب التونسي بـ54.2 مليون يوروي وأخيرا المنتخب الموريتانيي الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بالبطولةي حيث بلغت قيمة اللاعبين السوقية 3.86 ملايين يورو.



بدوره تموقع المهاجم الجزائري رياض محرزي نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزيي في المركز الثاني بقائمة أكثر اللاعبين العرب قيمة خلف المصري محمد صلاحي نجم ليفربول الإنجليزي بستين مليون يوروي ليأتي المغربي حكيم زياش نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي في المركز الثالث (35 مليون يورو)ي دوما وفق موقع "ترانسفير ماركت".



ويتربع منتخب السنغال -الذي يبحث عن لقبه الأول في المسابقة- على صدارة قائمة المنتخبات الأكثر قيمة في البطولةي حيث تبلغ قيمته السوقية 351.27 مليون يوروي ويرجع الفضل في ذلك إلى امتلاك "أسود التيرنغا" عددا من النجوم المحترفين في أوروباي مثل ساديو ماني جناح ليفربول وخاليدو كوليبالي مدافع نابولي.



ويأتي منتخب كوت ديفوار -الفائز باللقب عامي 1992 و2015- في المركز الثاني بالقائمةي حيث تبلغ قيمة لاعبيه السوقية 327.32 مليون يورو.



في حين يحل منتخب مصر -صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بسبعة ألقاب- في المركز الثالث بقيمة 202.28 مليون يوروي متفوقا على المنتخب المغربي الفائز باللقب عام 1976ي صاحب المركز الرابع في القائمة بقيمة بلغت 187.86 مليون يورو.



ويتصدر صلاحي الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في العامين الماضييني قائمة أكثر لاعبي البطولة من حيث القيمة السوقيةي حيث يتفوق بفارق كبير على أقرب ملاحقيه ساديو مانيي الذي وصلت قيمته السوقية إلى 85 مليون يوروي في حين جاء خاليدو كوليبالي في المركز الثالث بسبعين مليون يوروي وحل الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول رابعا بـ65 مليون يورو.