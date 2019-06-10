أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع رجل الأعمال محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته الحبس المؤقت بعد الاستماع لأقوالهم في قضايا فساد.

رجل الأعمال استدعي أمس للمثول أمام قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق على مستوى فصيلة الأبحاث بباب الجديد منذ أيام.

ووجهت لصاحب شركة "سيما موتورز" تهم الحصول على امتيازات غير مبررة في ملف الخدمات الجامعية، وأيضا في ملف الامتيازات الممنوحة في ملف مصنع تركيب السيارات، فتم الاستماع لأقوال إطارات من ديوان الخدمات الجامعية ووزارة النقل ووزارة الصناعة.