انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية الطارف مساء أمس الأحد جثة شاب هلك غرقا بخليج صغير غير محروس يقع على بعد 400 متر عن الشاطئ المحروس البلاح ببلدية بريحان.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن فرقة عناصرها و بمجرد إبلاغها من طرف شقيق الضحية ز.خ البالغ من العمر 23 عاما تنقلت إلى عين المكان ليتم انتشال الضحية جثة هامدة.

وقد تم نقل جثة الضحية المنحدر من بلدية بوثلجة إلى المصلحة المعنية بمستشفى القالة لإجراء التشريح وفق ما تقتضيه إجراءات الطب الشرعي كما تمت الإشارة إليه.

وذكر المصدر بأن هذا الحادث يأتي بعد أربعة أيام عن آخر مماثل أودى بحياة مراهقين يبلغان من العمر 15 و 17 سنة غامرا بنفسيهما بأحد الشواطئ غير المحروسة تقع بالقرب من العوينات.