نصب محمد علي شيكوش في منصب الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة (فرع مجمع سونلغاز مكلف بالطاقات المتجددة)، خلفا لشاهر بولخراص، الذي عين مؤخرا رئيسا مديرا عاما لمجمع سونلغاز.

وأكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، خلال حفل التنصيب الذي جرى مساء يوم الأحد بفندق الجنوب (غرداية) بحضور والي الولاية والسلطات المحلية وإطارات والأمين العام للنقابة الوطنية لعمال قطاع الطاقة، أن مجمعه حقق تقدما محسوسا من خلال تغطية شبه كاملة للتراب الوطني بالطاقة الكهربائية بفضل كفاءة ومهارة وكذا إخلاص وتفاني عماله.

وذكر بولخراص أن مجمع سونلغاز هو "شركة ذات حركية" في تطور مستمر، تسعى جاهدة لضمان خدمة ذات نوعية وكفاءة لفائدة زبائنها عبر كامل التراب الوطني.

''إننا ملزمون بتحسين وسائلنا من أجل تلبية الطلب المتزايد للطاقة ومواجهة زيادتها السنوية"، كما أوضح الرئيس المدير العام للمجمع، قبل أن يدعو جميع العمال إلى العمل من أجل تسريع وتيرة ترقية وتعزيز الطاقات المتجددة قصد الاستجابة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد.

وأشار أن الجزائر قطعت أشواطا وحققت تقدما هائلا في مجال توفير الكهرباء عبر مجموع مناطق الوطن لاسيما بالمناطق الأكثر عزلة، وهي تعمل حاليا على الربط ما بين الولايات بهذه المادة الطاقوية.

وأنشئت شركة الكهرباء والطاقات المتجددة التي يقع مقرها الاجتماعي بولاية غرداية في 2012 بغرض التكفل بإنتاج الكهرباء التقليدية للشبكات المعزولة بجنوب الوطن و الطاقات المتجددة للتراب الوطني.

كما أشرف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بمقر مديرية توزيع الكهرباء والغاز بغرداية على تنصيب المدير الجديد عبد الحق شعبان.